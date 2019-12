Basket, nessuna sorpresa nel campionato di C silver pugliese: Cerignola prosegue imbattuta

Percorso netto dopo 11 giornate. Basket Città di Cerignola resta imbattuta nel campionato di C Silver pugliese di pallacanestro: anche Fortitudo Trani cade, sul proprio campo, sotto i colpi della capolista vittoriosa per 73-55. A ruota, però, c’è sempre Dai Optical Virtus Molfetta che infligge all’altra tranese Lotti New Jt un perentorio 113-60. Il terzetto di testa si completa in fila indiana con Nuova Matteotti Corato, che regola P&M Partners Cus Bari per 99-83. Dai 18 punti di Corato si passa ai 14 di La Scuola di Basket Lecce e Dinamo Brindisi, che rispettano il pronostico favorevole contro Anspi Santa Rita Taranto e Ap Monopoli. I brindisini vincono in trasferta per 86-59 aggrappandosi ai 33 punti realizzati da Dimitrov, in una partita condotta sin dall’inizio. Quota 100 raggiunta da Lecce, tanti quanti punti contro Taranto che si ferma a 77. Nella pancia della classifica, sesto posto per Adria Bari, settimo per Carrefour Market New Virtus Mesagne che prosegue la sua ascesa contro Diamond: l’82-56 finale vale il distacco dai foggiani, che cedono nonostante i 23 punti di Roso. Fattore campo rispettato anche a Bari dove Rosito Nuova Cestistica Barletta cade per 82-75, in una partita che i padroni di casa ribaltano dopo l’intervallo, nonostante il recupero ospite nell’ultimo periodo. L’anno si chiude ora con Cerignola-Lecce e Cus Bari-Molfetta.