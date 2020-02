Cis Basilicata, prima riunione al Mise con 156 proposte

Al via il Tavolo istituzionale del Cis Basilicata. Alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la prima riunione del programma di sviluppo del territorio lucano che porterà all’approvazione definitiva dei progetti proposti da comuni, associazioni, imprese, consorzi.

All’incontro hanno partecipato il sottosegretario al Mise Mirella Liuzzi; l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri, in qualità di soggetto attuatore; il presidente della Regione, Vito Bardi, i sindaci di Potenza, Mario Guarente, e di Matera, Raffaello De Ruggieri; i prefetti di Potenza, Annunziato Vardè, e di Matera, Rinaldo Argentieri, oltre ai tecnici dei vari Ministeri competenti.

“Sono stato più volte in Basilicata in questi mesi – ha dichiarato il Presidente Conte – anche per questa regione parte finalmente l’iter per individuare, insieme a tutti gli attori pubblici e privati, una prima tranche di interventi strategici, di progetti sostenibili e investimenti da attuare con la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo”.

Sono 156 le proposte, che da oggi saranno oggetto di valutazione, provenienti dai 78 stakeholder coinvolti. Di questi: 64 sono comuni; due le province, una associazione di Comuni, cinque associazioni e Fondazioni, cinque imprese e il Cnr.

“Dopo il successo e la visibilità avuta grazie a Matera capitale europea della cultura, questo Cis rappresenta una nuova importante occasione di rilancio per tutto il territorio regionale. Le proposte – ha aggiunto Conte – riguardano principalmente interventi per il rafforzamento dall’attrattività turistica come la riqualificazione dei centri storici, la valorizzazione del patrimonio ambientale e la creazione di nuove attrazioni ludiche; ci sono poi progetti di potenziamento infrastrutturale, in particolare per la cosiddetta mobilità lenta e anche per le connessioni logistiche e le strutture di servizi”.

Da oggi seguiranno altre riunioni per esaminare i programmi già attivati e dotati di copertura finanziaria; analizzare i livelli di progettazione dei progetti avviati e il loro stato di avanzamento; decidere infine gli ulteriori interventi strategici fra quelli proposti dal territorio per il Cis per il quale, infine, il CIPE stanzierà la necessaria copertura finanziaria.

Conte ha poi voluto omaggiare i rappresentanti lucani con la lettura di una poesia di Rocco Scotellaro “Noi non ci bagneremo sulle spiagge”.