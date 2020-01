Tenuta del Governo dopo dimissioni Di Maio: parlano i ministri Appulo – Lucani

Le reazioni dei ministri pugliesi, Teresa Bellanova e Francesco Boccia e del lucano Roberto Speranza alle dimissioni, da capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio.

Il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia: “Per il Governo non cambia nulla. Il travaglio interno al Movimento 5 Stelle va rispettato. Sono momenti che succedono all’interno di una grande forza politica. Auguro a Luigi Di Maio di continuare a battersi per le sue idee. Per noi restano alleati leali e vedremo come si organizzeranno. Il patto politico tra PD e Movimento 5 Stelle è molto solido”. Per il ministro alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova le “Dimissioni Di Maio sono un problema del M5s, non influirà sul Governo”. Il lucano Roberto Speranza, ministro per la Salute: “Rispetto la sua scelta, il Governo, continua a lavorare”.