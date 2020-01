Seggi M5S in Consiglio regionale, TAR Basilicata: Carlucci al posto di Giorgetti

Accolto il ricorso presentato al TAR Basilicata che ha ribaltato l’assegnazione del terzo seggio in consiglio regionale: Carlucci prenderà il posto di Giorgetti.

E’ stato depositato il verdetto da parte del TAR Basilicata per l’assegnazione del terzo seggio in Consiglio regionale lucano collegato al Movimento 5 Stelle: Carmela Carlucci, 52enne di Rionero in Vulture impiegata amministrativa di una scuola di Danza, siederà tra i banchi al posto del melfitano Gino Giorgetti.

L’esito è arrivato dopo il ricorso presentato dalla rionerese, assistita dall’avvocato Virgilio Di Lonardo, che aveva contestato il verbale di proclamazione degli eletti emanato il 16 aprile scorso.

In precedenza, la Prefettura di Potenza ha dato seguito al riconteggio dei voti all’ultima tornata che si è svolta il 24 marzo, chiesto ed ottenuto proprio mediante il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale presentato dalla Carlucci, arrivata dietro a Giorgetti per soli tre voti.

Il nero su bianco corrispondente alla sezione numero 9 di via Galliano a Rionero in Vulture, infatti, aveva riprotato anomalie nella trascrizione dei 202 voti per i pentastellati. Da quanto si è appreso, le 2.980 preferenze di Giorgetti sono state ribassate di 10 con esito finale sovvertito in favore dell’elezione della Carlucci che ne ha ottenuti 2.977. Già nel settembre scorso, nella diatriba legale era stata avanzata anche la denuncia di possibile manomissione della busta contenente le schede della sezione in questione.

Giorgetti, 36enne professionista informatico, è stato assistito da un collegio difensivo e potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato.