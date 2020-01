Fuoriusciti dal M5S, Rospi: “li invito a collaborare insieme”

“Sono tanti i colleghi che come me hanno deciso e stanno decidendo di abbandonare il Movimento 5 Stelle. Con l’uscita oggi del senatore Luigi Di Marzio e altri che so usciranno a breve, non ho che la conferma che il Movimento 5Stelle ha fallito nella sua missione di cambiare questo Paese, come confermano anche gli ultimi sondaggi che attestano una debacle del M5S significativa”.

Lo scrive in una nota l’ex M5S Gianluca Rospi. “Non solo quindi una percezione interna alla politica ma fortemente espressa anche dagli stessi cittadini che fino a qualche anno fa hanno creduto e sostenuto il progetto di innovazione e cambiamento. E’ ora di cambiare – conclude- e farlo per davvero, per questo invito tutti i colleghi fuoriusciti in questi giorni a collaborare insieme da protagonisti per uno sviluppo piu’ umano dell’Italia”