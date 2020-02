Operai lucani non si presentano in cantiere a Riccione per evitare quarantena al ritorno

Gli operai non si presentano sul cantiere per non essere costretti alla quarantena una volta rientrati in Basilicata.

E’ successo questa mattina in un cantiere pubblico di Riccione, per il rifacimento di una parte importante della passeggiata a mare, chiamata Goethe e Shakespeare.

La ditta che ha ricevuto l’incarico dal settore lavori pubblici del comune di Riccione a riqualificare la zona, ha assunto alcuni operai originari della Basilicata.

Oggi però alla luce dell’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che ha stabilito che “i cittadini provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena” hanno preferito non presentarsi a lavoro. Dall’amministrazione fanno sapere che si “sta lavorando per cercare una soluzione in tempi celeri”.