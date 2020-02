Agricoltura, Coldiretti Puglia annuncia che ci sono 1080 ettari in vendita

Sono 1080 gli ettari di terreno di proprietà di Ismea in vendita in Puglia (terzo lotto della Banca Nazionale delle Terre Agricole) anche attraverso l’accensione di mutui trentennali per giovani agricoltori. Ad annunciarlo Coldiretti Puglia, in una nota, nella quale ha precisato che Ismea destinerà il ricavato “al sostegno delle imprese giovani, attraverso le misure del primo insediamento, del subentro e dello sviluppo delle giovani imprese”. , Istituita nel 2016, la Banca delle Terre Agricole costituisce l’inventario completo, disponibile gratuitamente, dei terreni ora disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività agricola o di prepensionamenti, e ne organizza le modalità di cessione e acquisto. “Si tratta di una occasione da non perdere – sottolinea Muraglia – perché il costo della terra in Puglia ha raggiunto mediamente i 14/16mila euro a ettaro per il seminativo irriguo, i 20/25mila per i suoli olivetati, 33/37mila per i terreni a uva da tavola, 15/18mila euro per il frutteto, valori medi superiori addirittura a quelli di Germania e Francia. La dismissione della proprietà pubblica dei terreni agricoli toglie allo Stato il compito improprio di coltivare la terra e rende disponibili risorse per lo sviluppo, ma soprattutto dà un impulso alla crescita, all’occupazione e alla redditività delle imprese che realizzano performance migliori in agricoltura quando sono condotte da giovani”.