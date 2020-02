Coronavirus, distretto del mobile imbottito di Matera in allerta. Chiesto rinvio Salone del mobile

Gli effetti del coronavirus e le ricadute sul tessuto economico del Paese sono state avvertite anche nel Mezzogiorno, quindi in Basilicata. Nella sede di Confapi Matera nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio un incontro per fare il punto sulla situazione in particolare nel distretto industriale del mobile imbottito materano. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del presidente della sezione legno-arredamento, Cosimo Muscaridola, insieme al presidente e al direttore di Confapi Matera, Massimo De Salvo e Vito Gaudiano e al presidente del distretto del mobile imbottito di Matera, Donato Caldarulo, che hanno tutti insieme fatto il punto della situazione, condividendo con gli operatori del settore le possibili strategie da attuare.

Confapi Matera ha proposto di chiedere, in particolare, il rinvio del Salone del Mobile di Milano, la più importante fiera internazionale di settore con espositori, compratori e visitatori provenienti da tutto il mondo e con una prevalenza di asiatici.

“A Milano stanno giungendo numerose disdette, soprattutto da parte dei cinesi e degli asiatici in generale, e il rischio di flop della fiera preoccupa gli imprenditori locali che dovranno sostenere i costi della partecipazione”, è stato evidenziato. Chiara, dunque, la situazione di emergenza: gli effetti del virus si stanno facendo sentire sull’economia.

Altrettanto chiara è la richiesta fatta a Federlegno Eventi, che gestisce la fiera del mobile di Milano: posticipare l’evento in programma dal 21 al 26 aprile in Lombardia. L’appuntamento, inevitabilmente, sarà caratterizzato da una minor affluenza e quindi da minori risultati. Gli operatori, pertanto, si sono detti disponibili ad accettare qualsiasi altra data, posticipando l’appuntamento senza ricorrere, drasticamente, a un suo annullamento

L’effetto coronavirus non impatta solo sulle vendite ma anche sulle difficoltà di approvigionamento. I magazzini scarseggiano e quindi probabilmente a breve dovranno sospendere la produzione ricorrendo ad ammortizzatori sociali. Confapi Matera, oltre a valutare la possibilità di attivare altre forme di supporto alle imprese, ha chiesto al presidente nazionale, Maurizio Casasco, di sollevare nei tavoli istituzionali la questione dell’approvvigionamento, affinché vengano attivate adeguate politiche di sostegno.