“Il 2019 è stato un anno storico per il gruppo FCA”, parola di Manley

L’ad di FCA, Mike Manley commenta i risultati conseguiti dal gruppo italo-americano lo scorso anno: utile netto di 2,7 miliardi di euro

“Il 2019 è stato un anno storico per Fca. Abbiamo continuato a creare valore per i nostri azionisti e intrapreso iniziative mirate alla crescita futura rafforzando in modo sostanziale la nostra posizione finanziaria, impegnandoci a investire in prodotti chiave e perfezionando un Combination Agreement con Psa”.

Fca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19% e un utile netto adjusted di 4,3 miliardi di euro (-9%). I ricavi netti sono in calo del 2%. I ricavi ammontano a 108,2 miliardi di euro. Le consegne globali complessive sono pari a 4.418.000 veicoli, in calo del 9%, principalmente – spiega Fca – per la riduzione degli stock presso la rete di vendita in Nord America, le minori consegne della joint venture cinese e, in Emea, le iniziative sui canali di vendita e l’uscita di produzione di alcuni modelli.

Dal momento che il gruppo automobilistico si aspetta che “la forte performance continui anche nel 2020” conferma i target: ebit adjusted maggiore di 7 miliardi di euro e free cash flow industriale maggiore di 2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la fusione con il gruppo PSA, la tempistica prevede la chiusura “alla fine del 2020 o all’inizio del 2021” che genererà sinergie “che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro su base annuale”

In Nord America in particolare Fca nel 2019 Fca ha raggiunto “risultati record” con un “miglioramento” in America Latina. I risultati sono stati trainati dai marchi Ram e Jeep, con le forti vendite del nuovo Ram Heavy Duty, del Ram 1500 e del Ram 1500 Classic che hanno permesso al marchio di raggiungere vendite record negli Stati Uniti (+18%).