Bari, convegno della Cgil: al centro il futuro dell’informazione

In Puglia vengono vendute quotidianamente meno di 60mila copie di giornali, pari all’1,5% della popolazione. La crisi del settore informazione è stata fotografata da Nicola Di Ceglie, segretario generale Slc Cgil Puglia, durante il convegno “Il senso delle parole. Dalla crisi al futuro dell’informazione”, organizzato dalla Cgil in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Puglia, la Federazione nazionale della stampa italiana e Assostampa. Secondo la relazione illustrata da Di Ceglie, la crisi dell’editoria è evidenziata anche dai dati Istat: solo il 27% dei pugliesi lo scorso anno ha letto almeno un libro. In città come Trani, 60mila abitanti, o Andria, 100mila abitanti, “vi è solo una libreria”. “Se focalizziamo l’attenzione sulla crisi del più autorevole e importante quotidiano di Puglia, La Gazzetta del Mezzogiorno – ha evidenziato Di Ceglie – con il rischio concreto di aggiungere altri posti di lavoro persi, oltre alle decine di posizioni già tagliate, rende il quadro regionale del sistema della carta stampata fortemente compromesso”. Tra i presenti anche lo scrittore e sociologo Leonardo Palmisano, a cui la Slc Cgil ha commissionato una ricerca sul sistema informativo pugliese.

La Slc Cgil Puglia, nell’ambito del convegno, ha anche lanciato la proposta per la costruzione di un “patto regionale per l’informazione”. Un patto che dovrà impegnare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese del settore, le istituzioni regionali e il Miur a lavorare, di concerto con le strutture nazionali sindacali e di governo del Paese, per un progetto quinquennale per la produzione, promozione e diffusione della lettura e dell’informazione. E sempre nel corso dell’incontro, è stato presentato il libro di Sergio Bellucci, dal titolo “L’industria dei sensi”: al centro l’evoluzione dell’informazione.

Al convegno, presente anche Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana che ha tracciato un quadro di quella che è l’attuale condizione in cui versa la stampa in Italia e in Puglia, alla luce soprattutto delle ultime normative presenti all’interno della Legge di Stabilità: tagli ai contributi pubblici per l’editoria, lavoro e prepensionamenti, al centro del suo intervento.