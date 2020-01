Banca Popolare di Bari, la Camera approva il decreto con 412 voti a favore. Il testo passa ora al Senato

Via libera dell’Aula della Camera al decreto legge sulla Banca popolare di Bari. Il testo, approvato a Montecitorio con 412 voti a favore, nessun contrario e 28 astenuti, tra i quali i deputati di Fratelli d’Italia, passa quindi al Senato. Il provvedimento attribuisce a Invitalia finanziamenti in conto capitale fino a 900 milioni, finalizzati al rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, per la promozione di attività di investimento a sostegno di imprese nel Sud. Medio credito, o l’eventuale ‘newco’, avrà inoltre l’obbligo di riferire ogni quattro mesi al Parlamento su attività svolte e operazioni finanziarie. E intanto, si inizia a pensare ad un nuovo direttore generale che prenda le redini dell’istituto bancario, dopo il commissariamento deciso da Bankitalia. Alcune fonti finanziarie, però, riferiscono che tra i candidati non ci sarà Fabrizio Viola. Il banchiere, amministratore delegato di Depobank e in passato alla guida di altri importanti istituti di credito, non sarebbe stato contattato per la posizione né sarebbe interessato ad un eventuale incarico. “Aspettiamo con ansia l’approvazione da parte del Senato. Apprezziamo questo primo passo sia per quanto riguarda la Banca Popolare di Bari e la Banca di investimento per il Sud”. Questo il commento del segretario generale della Uilca, Massimo Masi, sul via libera della Camera al decreto. “La Uilca attende ora che ci sia una iniziativa per il rilancio della banca e la presentazione del piano industriale, sperando sempre che i Commissari si ricordino del necessario confronto con i sindacati. Saremo vigili e non abbasseremo la guardia per nessun motivo. Vorremmo anche conoscere – ha concluso Masi – le decisioni governative sulla possibilità di venire incontro a coloro che sono stati messi in difficoltà dalla scriteriata conduzione della banca barese”. Per Francesca Anna Ruggiero del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Finanze alla Camera: “Con il decreto legge sulle misure di sostegno per il Mezzogiorno, che ha avuto il via libera della Camera, abbiamo sventato un disastro per il Sud Italia. Il provvedimento – continua – ha l’obiettivo di consolidare e rilanciare il sistema economico-sociale del Mezzogiorno, messo in pericolo dalla crisi della Banca Popolare di Bari, i cui risparmiatori sono tutelati grazie al nostro intervento. Lo abbiamo dimostrato già con l’istituzione del FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, con cui saranno rimborsati i risparmiatori truffati nel crac di altre banche. Quanto a Marco Jacobini, ex-presidente della Popolare di Bari – ha sottolineato -, chiediamo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella se ci sono gli estremi per la revoca dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro”.