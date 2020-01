Trattative tra FCA e i cinesi di Foxconn per sviluppo veicoli elettrici di nuova generazione

Fca conferma “di avere in corso discussioni con Hon Hai Precision per la costituzione di una joint venture paritetica per lo sviluppo e produzione in Cina di veicoli elettrici di nuova generazione e l’ingresso nel business IoV (Internet of Vehicles)”.

Questa nuova mossa dell’azienda italo-americana è un altro importante tassello verso l’innovazione che sta per investire il settore auto con l’applicazione della tecnologia 5G ai veicoli, dal momento che la nuova rete consente non solo di scambiare grandi quantità di dati ad altissima velocità, ma anche di avere tempi di latenza molto ridotti tra l’invio e la ricezione di un comando (si pensi ad esempio a quelli necessari per una frenata di emergenza).

La multinazionale Foxconn International Holdings è la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per i produttori di apparecchiature originali in tutto il mondo, e produce principalmente su contratto per Amazon, Apple, Dell, HP, Microsoft.

“La collaborazione proposta, inizialmente focalizzata sul mercato Cinese” spiegano da FCA “consentirebbe alle parti di unire le capacità di due affermati leader mondiali nell’ambito della progettazione automobilistica, dell’ingegneria, della produzione e della tecnologia mobile software, per concentrarsi sul crescente mercato dei veicoli elettrici a batteria”.

“Le parti” precisa una nota diramata da Fca “sono in procinto di firmare un accordo preliminare che disciplinerà le ulteriori discussioni intese al raggiungimento di un accordo vincolante e definitivo nei prossimi mesi. Non vi è tuttavia garanzia del fatto che tale accordo sarà raggiunto o lo sarà entro tale termine”.