Regione Puglia, via al codice identificativo per le strutture. Confindustria: “Ottima notizia per tutto il settore”

Un bollino di garanzia per poter discriminare tra le strutture ricettive in regola e quelle abusive, che negli ultimi anni sono proliferate in Puglia in seguito al boom turistico della Regione. La delibera della Giunta regionale che ha varato definitivamente il registro regionale di affittacamere e bed&breakfast, a cui verranno assegnati dei codici identificativi obbligatori, è stato accolto con favore da Confindustria Puglia, che sottolinea l’importanza del provvedimento. Uno strumento utile anche per i Comuni in zona turistica per calibrare la gestione del grande afflusso in alta stagione.