Tursi (Mt), meno tasse per chi non va via dal paese

A Tursi, in provincia di Matera, meno tasse per chi investe e non va via dal paese. Così la città di Albino Pierro vuole combattare lo spopolamento. Il 2020 deve essere l’anno della rinascita e della ripartenza, per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Cosma è pronta a mettere in campo un progetto per abbassare le tasse comunali per alcuni anni ed incentivare i giovani ad investire a Tursi per restare e non andare via.