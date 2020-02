Aeroporto di Bari, Fitto: “L’inaugurazione dell’allungamento della pista eè un’imbarazzante messa in scena elettorale”

“La cerimonia odierna di inaugurazione dell’allungamento della pista dell’aeroporto di Bari, altro non è se non un’imbarazzante e disperata messa in scena elettorale”. Lo dichiara il co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto. Secondo Fitto, “l’opera è stata finanziata nel lontano 2011 con delibera Cipe n. 62, della quale peraltro come ministro ero proponente, con 81 milioni di euro per il sistema aereoportuale pugliese dei quali 15 per l’allungamento della pista di Bari”. Fitto riporta anche una nota “di Aeroporti di Puglia” risalente al marzo 2018 in cui già si annunciava l’allungamento della pista di atterraggio e decollo a tre chilometri. “Tutta la vicenda – prosegue – se non fosse tragica sarebbe comica. La verità è che tutti gli interventi ai quali fa riferimento Emiliano (Bari, Foggia) derivano dalla delibera Cipe del 2011 ed è veramente incredibile che la maggior parte di essi siano ancora, dopo 9 anni, con ritardi inspiegabili, in corso di realizzazione e non già completati”.”Non esiste purtroppo – rileva Fitto – una infrastruttura degna di nota realizzata da questo governo regionale. Resta incomprensibile, a tal proposito, che in questa sceneggiata si sia fatta coinvolgere anche la ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, alla quale sicuramente non saràstata raccontata la verità: stava partecipando a un’inaugurazione farlocca”.