Matera, atto intimidatorio al capogruppo PD regionale Cifarelli

Il Rione Serra Venerdì è stato svegliato all’alba dal fragore di un ordigno rudimentale che ha semidistrutto l’auto del Consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli, parcheggiata proprio sotto casa.

Al netto dei danni materiali e del grande spavento, il grave episodio che ha agitato la comunità cittadina, poco abituata ad episodi di questo tipo, arriva inaspettato anche a turbare l’intensa attività politica di un importante esponente del Partito Democratico regionale.

Cifarelli che nella passata legislatura ha ricoperto il ruolo di assessore regionale alle attività produttive, si è recato nella Questura di Matera per denunciare l’episodio. Proprio a tal riguardo, il senatore Dario Stefàno, commissario del PD lucano, ha sentito telefonicamente il Questore Luigi Liguori, il quale ha assicurato che da subito si avvieranno le indagini per individuare i responsabili.

Le ricerche non potranno che esaminare anche l’attività politica del Consigliere dem al quale stanno giungendo in queste ore numerose attestazioni di vicinanza e solidarietà.

Le reazioni

Tweet dal ministro per il Sud, Peppe Provenzano. “La macchina del consigliere regionale della Basilicata Roberto Cifarelli stamattina è stata distrutta da una bomba carta, Un gesto di intimidazione vigliacca che ci spinge a continuare l’azione di contrasto a tutti i fenomeni criminali. Il mio affetto va a Roberto e alla famiglia”.

Tweet dal vicesegretario del PD, Andrea Orlando. “La più ferma condanna al vile atto intimidatorio compiuto contro Roberto Cifarelli. Solidarietà e vicinanza, la violenza sarà sconfitta”.

Messaggio dal sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi. “”Si tratta di un gesto intollerabile e preoccupante, sul quale deve essere fatta immediata chiarezza. Siamo certi che, nonostante le gravi minacce, Cifarelli continuerà a fare il suo lavoro, con la stessa serietà e l’impegno di sempre. A lui e alla sua famiglia va tutto il nostro sostegno”.

Dal presidente Bardi “ferma condanna e solidarietà”. Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, appena appresa la notizia ha immediatamente chiamato Cifarelli per esprimergli la piena solidarietà e la massima vicinanza da parte sua e a nome di tutti i lucani. “Auspico che le forze dell’ordine possano, nel più breve tempo possibile, consegnare alla giustizia i responsabili di questo incredibile gesto che getta inquietudine nella nostra comunità non abituata per storia, per tradizione, per cultura a questo genere di azioni criminali. Sono certo, altresì, che il consigliere Cifarelli non si lascerà intimidire e continuerà il suo operato da cittadino e da rappresentante delle istituzioni con ulteriore determinazione, come ha sempre fatto, nell’interesse di tutta la nostra regione”.

Solidarietà e vicinanza dall’intera Giunta regionale. “E’ un segnale d’allarme che non va assolutamente sottovalutato. La Basilicata tutta deve reagire con fermezza e determinazione per contrastare ogni tentativo di infiltrazione criminale nel nostro territorio. Siamo certi che, come successo in un recente passato, le forze dell’ordine sapranno fare chiarezza in tempi rapidi e individuare i responsabili. Ma anche su questo fronte, così come sta responsabilmente succedendo su altri temi, la nostra regione dovrà continuare ad essere unita per fronteggiare anche questa emergenza sradicando da subito le sue poche radici malate”.

Ferma condanna dal presidente Cicala. Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata esprime piena solidarietà al capogruppo del Pd a nome dell’intera Assemblea e auspica che “le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia i responsabili del grave gesto criminale. Oggi” ha detto Cicala “con maggiore consapevolezza le nostre comunità devono affrontare il tema della legalità, contrastando ogni forma di violenza, a garanzia della sicurezza e della democrazia.”

Il sottosegretario MIT, Margiotta: “episodio gravissimo, non abbassare la guardia”. Il sottosegretario a infrastrutture e trasporti, Salvatore Margiotta del PD ha espresso in una nota solidale la propria “vicinanza al capogruppo regionale PD Roberto Cifarelli, vittima di un vile atto intimidatorio. Un episodio gravissimo che mina la serenità del nostro tessuto regionale e che ci deve invitare a non abbassare la guardia, a garanzia della democrazia e della sicurezza. Mi auguro che vengano individuati al più presto i responsabili di questa orribile azione”.

L’ex governatore Pittella, “Non si può restare indifferenti dinanzi a gesti di sconsiderata violenza e codardia”. L’attuale consigliere regionale PD, ed ex governatore di Basilicata, Marcello Pittella ha inviato una nota all’amico e collega Roberto Cifarelli. “Sono al suo fianco perché il turbamento non lasci spazio alla paura e perché si rompa questo clima di tensione da tempo irrespirabile nel nostro Paese. L’auto di Roberto non é affare privato ma riguarda tutti. Anzitutto nell’affermazione dei principi di legalità. E poi, nel rispetto e nella difesa delle istituzioni. La democrazia non può e non deve essere abbandonata alla superficialità che genera mostri, capaci di gesti come questo. É ora di rieducare tutti insieme, con voglia e convinzione comune, questa società, perché questi atti non abbiamo ad essere più contro nessuno”.

Il commissario PD Basilicata: “sdegno e ferma condanna”. Il senatore Dario Stefàno, commissario della Basilicata del Pd, in una dichiarazione solidale indirizzata al consigliere Cifarelli ha scritto di aver “sentito telefonicamente il questore Liguori” il quale ha assicurato che da subito si avvieranno le indagini per individuare i responsabili: Siamo di fronte ad un atto criminale, intimidatorio inaccettabile” ha commentato Stefàno “verso cui esprimo sdegno e ferma condanna”.

Solidarietà dai segretari provinciali del PD, Maura Locantore e Claudio Scarnato. “E’ necessario fare fronte comune contro ogni tipo di minaccia che tenti di scalfire l’impegno politico e istituzionale”.

Muscaridola, segretario cittadino di Matera: “aggredita libertà della politica”. Il segretario del circolo materano del PD, Cosimo Muscaridola ha dichiarato in una nota che “il gesto criminale compiuto contro il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale Roberto Cifarelli costituisce il sintomo della crisi di legittimità e aggredisce la libertà stessa della politica. Attendiamo con fiducia che si trovino esecutori e mandanti di un gesto che, nella sua esperta strumentazione di natura mafiosa, è totalmente estraneo alla cultura della città. Tutto ciò chiama la Politica ad una assunzione di responsabilità che porti la città ad abbassare vecchie e nuove bandiere e a ritrovare una vera unità civile sul presupposto del rinnovamento della sua classe politica. Il Pd di Matera, stringendosi intorno a Roberto Cifarelli, intende dichiarare la piena disponibilità ad operare per la valorizzazione di tutte le energie che intendano liberamente battersi per una pagina nuova nella vita della città. Ciò esigerà che ognuno di noi faccia un gesto di realismo e di responsabilità e, soprattutto, difenda l’autonomia delle scelte che competono ad una città che non intende essere né commissariata né gestita da interessi e calcoli di parte”.

Solidarietà dal gruppo consiliare M5S. In una nota congiunta i tre consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Gianni Leggieri, Gianni Perrino e Carmela Carlucci esprimono “solidarietà e vicinanza al consigliere Roberto Cifarelli, vittima di un vile atto intimidatorio. La violenza va sempre condannata fermamente”.

Solidarietà dai parlamentari lucani di Forza Italia, Moles e Casino. “Il gesto non appartiene al politica ed alla democrazia. Esprimiamo massima solidarietà all’esponente del Partito Democratico, certo che saranno le autorità competenti ad accertare le responsabilità”.

Vicinanza e solidarietà dal gruppo di Forza Italia in Regione. Francesco Piro: “lo scontro politico deve sempre rimanere nell’alveo del confronto dialettico, anche quando è aspro, ma mai può degenerare in un atto delinquenziale come quello accaduto stanotte a Matera. Auspichiamo che gli inquirenti facciano piena luce sull’accaduto. Lo scontro politico deve sempre rimanere nell’alveo del confronto dialettico, anche quando è aspro, ma mai può degenerare in un atto delinquenziale come quello accaduto stanotte a Matera. Rinnoviamo la nostra profonda stima come persona e collega a Roberto Cifarelli, al quale auguriamo di superare questo frangente con il sorriso di sempre”.

Nota del consigliere regionale Acito (FI). “Condanniamo fermamente il gesto, e quanti credono che è con l’esercizio della forza e con l’intimidazione che si possa far valere la propria opinione. Esprimiamo sentita solidarietà a Cifarelli, il cui lavoro e le cui idee rappresentano un ottimo strumento di confronto quotidiano, che porta a conclusioni non sempre condivise ma sempre apprezzate”.

Solidarietà di Italia Viva. Il deputato Vito De Filippo, i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, i coordinatori provinciali, i delegati lucani all’Assemblea nazionale e tutti i circoli di Italia Viva della Basilicata esprimono “la totale e profondissima solidarietà al consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli per il vile atto subito nella notte di oggi. A Roberto il nostro più sincero abbraccio. Auspichiamo che quanto prima gli inquirenti facciano chiarezza su questo gravissimo atto intimidatorio individuando i responsabili”.

Il “solidale abbraccio al collega” dal consigliere Trerotola. Il consigliere regionale di “Prospettive Lucane” Carlo Trerotola invia una nota sulla “vigliacca e sconsiderata esplosione di una bomba carta che ha gravemente danneggiato” l’automobile di Cifarelli “tranquillamente parcheggiata vicino alla sua abitazione, com’è prassi per tutte le persone perbene che vivono in un contesto civile ed accogliente come la città di Matera e la Regione Basilicata. L’efferato gesto dinamitardo non fermerà il comune impegno nel Consiglio Regionale e nel territorio lucano a difesa dei valori democratici e per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini”.

Da Vizziello (FdI) “totale vicinanza e solidarietà per il vile e disgustoso atto”. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello “Nell’attesa che le forze dell’ordine facciano chiarezza sull’accaduto ed assicurino alla giustizia i responsabili di questo fatto increscioso sono certo che il consigliere Cifarelli non si lascerà affatto impressionare dal vile episodio, né tanto meno spaventare, proseguendo, con costanza e dedizione, il significativo lavoro al servizio della nostra comunità. L’esplosione di oggi che ha danneggiato l’auto del collega Cifarelli è una brutta notizia per la città di Matera, la cui storia di civiltà, legalità e trasparenza ci spinge a non demordere, rafforzando il nostro impegno nell’interesse dei cittadini di Matera”.

De Ruggieri: “solidarietà dei materani al consigliere regionale”. Il sindaco di Matera esprime “ferma condanna” per l’atto intimidatorio nei confronti del Capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Basilicata, Roberto Cifarelli. Nel denunciare “la viltà del gesto di aggressione nei confronti di un rappresentante delle istituzioni democraticamente elette” de Ruggieri ribadisce a Cifarelli la “piena e totale solidarietà da parte della comunità materana per un episodio che non può essere sottovalutato, specie in una città in cui atti come questo rappresentano eventi eccezionali. Niente, nemmeno una bomba carta, può bloccare l’impegno politico al servizio delle Istituzioni e delle comunità da parte di chi è forte di un consenso popolare democraticamente espresso e che non può essere scalfito da fatti delittuosi”.

Adduce (Anci Basilicata): respingere insieme qualsiasi tentativo di intimidazione. Per il rappresentante dei sindaci lucani, Salvatore Adduce “l’attentato dinamitardo perpetrato stanotte a Matera ai danni dell’auto del consigliere regionale Roberto Cifarelli è l’ultimo di una serie di episodi che in Basilicata hanno come obiettivo amministratori ed esponenti politici a vari livelli. È indispensabile non sottovalutare simili atti che colpiscono un territorio generalmente ritenuto immune dalla presenza della malapianta della delinquenza”. Per Adduce “Coloro che svolgono un ruolo politico ed istituzionale devono poter esercitare le loro funzioni tranquillamente e senza rischi. Per questa ragione mentre confidiamo nelle capacità e professionalità di magistratura e forze dell’ordine riconfermiamo l’impegno ad alzare la guardia perché l’intera comunità respinga con sdegno questi gravissimi atti. Matera in particolare è chiamata a far valere la sua tradizione di civiltà e di serena convivenza civile che ha caratterizzato la sua storia attraverso una risposta ferma e senza equivoci che unisca le forze politiche le associazioni e tutte le espressioni della città.A Cifarelli va la solidarietà e la stima dell’Anci Basilicata”.

Il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino: “Un atto di vigliaccheria che non trova ragioni nelle azioni e nell’impegno del consigliere regionale Roberto Cifarelli a favore delle nostre comunità a cui va la nostra piena solidarietà umana e al tempo stesso il sostegno a proseguire sulla strada del rigoroso impegno politico che ha radici profonde e che in nessun caso può essere confuso con quella che è la dialettica politica ed istituzionale”.

Solidarietà condivisa anche dal Capogruppo alla Provincia del Pd, Antonio De Luca che ha rimarcato la esigenza di stare vicini a Roberto Cifarelli considerato uno dei più attenti ed equilibrati nel continuo confronto su temi e questioni è mai ancor più nelle valutazioni personalistiche che stanno avvelenando il clima politico lucano.

Il capogruppo della Lega Salvini Basilicata, Tommaso Coviello. “Apprendere queste notizie fa raggelare il sangue. Colpire Cifarelli è come colpire ognuno di noi. Non ci sono parole per commentare un gesto così vile. Ci si può solo augurare che il responsabile venga presto individuato ed assicurato alla giustizia”.

Nota congiunta di Confapi, Cna e Confesercenti provinciali di Matera. “L’utilizzo di una bomba carta dimostra l’innalzamento del livello d’intimidazione e quindi di criminalità nel nostro territorio, e fa seguito ad attentati altrettanto violenti subiti da imprenditori, sindaci e politici nel recente passato. Confapi, CNA e Confesercenti e invitano dunque le Forze dell’ordine a intensificare la loro già encomiabile azione a presidio della sicurezza del territorio, perché né la politica né l’imprenditorialità siano condizionate da atti criminosi che, oltretutto, se condotti con tale violenza e pericolosità, sono potenzialmente in grado di arrecare danno anche ad altri”.

I rappresentanti dei sindacati regionali e provinciali di Cgil, Cisl e Uil esprimono piena e totale solidarietà a Roberto Cifarelli. “L’affermazione della legalità sia una priorità per questa regione, insieme al rispetto delle istituzioni. Non è questo il primo episodio a danno di sindaci e amministratori locali: veri e propri atti intimidatori che vanno assumendo sempre più le caratteristiche di azioni criminose di stampo mafioso. Segno di una sempre maggiore fragilità democratica nella nostra regione e di una carenza di controllo sul territorio da parte degli organi preposti a tali funzioni”.

Alleanza delle Cooperative Italiane di Basilicata.“La cooperazione, storicamente ispirata a principi di mutualità, speranza solidale, ricostruzione innovativa di comunità operose, ampliamento continuo di legami sociali e supporto alla coesione sociale che è a fondamento di qualsiasi idea di sviluppo, sosterrà sempre l’interesse comune e la sicurezza delle nostre comunità contrastando ogni forma di violenza e di prevaricazione”.