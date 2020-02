San Severo, forse una banale ripicca alla base dell’incendio degli autocompattatori dell’azienda che si occupa dei rifiuti

Due persone in carcere nell’inchiesta condotta dalla Procura foggiana, otto in manette nella stessa operazione responsabili di furti ad attività commerciali

È ancora accertare il movente del devastante incendio che la mattina del 26 gennaio scorso ha distrutto 23 autocompattatori della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani a San Severo (Foggia), causando un danno all’azienda di circa 3 milioni di euro. In carcere sono finiti i cognati Mario Spinelli, di 28 anni, e Giuseppe Scirocco, di 59, entrambi pregiudicati, accusati di incendio aggravato perché commesso su beni destinati ad uso pubblico. Chi indaga non esclude il coinvolgimento di una terza persona quale mandante, quest’ultima “forse mossa da banali finalità di ripicca”. Fondamentali ai fini investigativi i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in città che hanno consentito di ricostruire il percorso compiuto dai due indagati la mattina dell’incendio. Nell’ambito della stessa operazione sono stati arrestati otto foggiani accusati di far parte della cosiddetta “banda del buco” che da marzo ad aprile 2017 ha messo a segno 14 colpi (6 consumati e 8 tentati) in danno di attività commerciali; furti che hanno fruttato un bottino stimato intorno ai 150mila euro. In carcere sono finiti: Domenico Perdonò, sorvegliato speciale di 27 anni, Lorenzo Battiante di 21, Carmine Fantasia di 26, Michele Gernone di 23, Davide Monti di 25 e Carlo Federico Rotunno di 29. Ai domiciliari invece, Raffaele Colanero 27enne e Matteo Notarangelo di 25 anni. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti. Secondo l’accusa gli arrestati entravano in azione nel cuore danneggiando le attività commerciali.