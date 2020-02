Coronavirus, polemiche sull’ordinanza lucana, Speranza: no a iniziative estemporanee

Era destinata a far discutere l’iniziativa lucana sul Coronavirus e così è stato

Un coordinamento unico nazionale con le regioni e no a iniziative unilateriali: così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della task-force presso la Protezione Civile.

“È indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori”.

A poche ore dall’ordinanza del governatore lucano Vito Bardi che dispone la quarantena (di 14 giorni) per tutti i cittadini “che rientrano in Basilicata” dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria “o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni” è proprio il suo collega lombardo, Attilio Fontana a commentare l’iniziativa lucana: “Secondo me è sbagliato generalizzare” dice il presidente della Lombardia a Rtl “Per chi viene dalla zona Rossa ha senso” ha aggiunto “tanto è vero che anche noi abbiamo bloccato la mobilità dei cittadini” di quella zona però per il resto della Lombardia “non ha molto senso. Significa bloccare il Paese”.

Servono scelte nazionali non regionali, avvisa il presidente della lega autonomie Matteo Ricci: “Il panico rischia di fare molto peggio del virus” dice in una nota “non possiamo lasciare le scelte da compiere alle Regioni.

“O ci sono decisioni nazionali che riguardano tutto il paese o meglio circoscrivere le scelte ai comuni o al massimo alle province dove sono riscontrati casi. E non ad intere Regioni” specifica Ricci il quale auspiace che tutti cerchino di evitare di alimentare “un clima di panico che sta rendendo la gestione dell’emergenza complicatissima. Calma e gesso ed evitiamo comportamenti eccessivi da fine del mondo. Serve grande rigore e non sottovalutare nulla, ma credo anche grande equilibrio”. Conclude.

In effetti, anche guardando a quanto sta predisponendo la Regione Puglia, l’ordinanza lucana pare a molti osservatori eccessiva. La Puglia ha infatti allo studio un’ordinanza, molto meno drastica e che tra le altre cose, prevede il censimento di coloro che in queste ore rientrano dal Nord (anche a causa della chiusura delle Università), di assistenza ai turisti, ivi compresa la disposizione nazionale per tutti coloro che provengono dalle sole zone considerate focolaio che hanno l’obbligo di comunicarlo alle Asl.

A sostegno delle iniziative assunte dalla giunta regionale lucana al momento vi è l’associazione delle strutture sanitarie private “Sanità Futura” secondo cui l’ordinanza del presidente Bardi “rappresenta un primo rilevante atto innanzitutto sul piano della prevenzione”.