Coronavirus, Card. Bagnasco: “Paura non è mai una buona consigliera”

“La paura fino al panico non è mai una buona consigliera e una compagna legittima. Non aiuta a risolvere e ad affrontare nessun problema”. Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente delle Conferenze episcopali d’Europa, a margine de forum ecclesiale “Mediterraneo frontiera di pace” in corso a Bari. Il cardinale ha commentato l’emergenza coronavirus e contagi registrati in Italia.

“Sarebbe molto opportuno e necessario che l’umanità diventasse più umile, che il mondo occidentale non si credesse così potente e arrogante da avere la vita in mano – ha continuato – Basta pochissimo per ricordarci che la vita non è nelle nostre mani”. “Non dobbiamo mai mancare di fiducia nelle possibilità oneste degli uomini, della scienza, della ricerca, dei responsabili dei diversi Paesi a livello anche di continente”, ha concluso.