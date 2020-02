Cerignola, dopo servizio televisivo su spaccio di droga scatta blitz nel quartiere San Samuele: due arresti

Continuano i blitz nel quartiere San Samuele, a Cerignola da parte dei carabinieri. Questa volta i militari sono intervenuti dopo che una troupe di un noto programma televisivo nazionale aveva segnalato direttamente dal posto un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in atto sotto i portici di una palazzina popolare di via Gran Sasso. Nel corso dell’intervento i carabinieri hanno identificato e perquisito diverse persone, tra cui alcuni giovanissimi del posto, rinvenendo e sequestrando diverse dosi di hashish, cocaina e marijuana. I militari hanno eseguito delle perquisizioni domiciliari e locali, controllando anche gli ambienti condominiali; qui sono state rinvenute, abilmente occultate, alcune dosi di marijuana. Nel corso dei controlli sono state arrestate in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 48enne e un 21enne, entrambi di Cerignola: il primo ha minacciato e spintonato i militari nel tentativo di impedire una perquisizione domiciliare, l’altro ha tentato di fuggire a piedi per eludere i controlli. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Nei confronti del 48enne è scattata anche una denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di 2 grammi di hashish e di vario materiale per il confezionamento della sostanza. Solo pochi mesi fa, nel quartiere San Samuele, i carabinieri, con il supporto di altri militari, avevano condotto dei robusti servizi straordinari di controllo del territorio, nel corso dei quali erano stati rinvenuti e sequestrati complessivamente oltre mezzo chilo di cocaina, due chili di hashish, cento grammi di marijuana, diversi bilancini di precisione, varie radio ricetrasmittenti, due pistole semiautomatiche di diverso calibro, una pistola a tamburo con matricola abrasa ed oltre cento cartucce di vario calibro, tutto materiale illegalmente detenuto.