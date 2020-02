Due incendi sedati nel potentino: ustionata 90enne

Nessuna tregua per i Vigili del fuoco di Potenza, dopo i numerosi interventi dovuti al forte vento, altri due eventi particolarmente impegnativi hanno caratterizzato questo turno di lavoro.

I vigili del fuoco di Potenza, sono intervenuti alle ore 12.56 circa in Corso V. Emanuele a Tolve per un incendio al tetto di un fabbricato di due piani abitato, con una autopompa, una autobotte, una autoscala e sette uomini, ed hanno provveduto allo spegnimento del tetto e alla messa in sicurezza dell’area interessata, sul posto ufficio Tecnico Comunale, Polizia Locale e Carabinieri. Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio.

I Vigili del fuoco, nel pomeriggio, sono intervenuti alle ore 16.17 circa a Castel Lagopesole, frazione di Avigliano, per un incendio in seguito ad un’esplosione in un appartamento collocato a pian terreno. All’arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di una donna di circa 90 anni, coinvolta nell’esplosione e con ustioni su tutto il corpo, fornendo supporto di primo soccorso in attesa del personale sanitario.

I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area con una autopompa ed una autobotte. Per stabilire le cause dell’accaduto, seguiranno accertamenti tecnici da parte del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale. Sul posto Carabinieri e personale sanitario 118.