Coronavirus, la Puglia rafforza i controlli negli ospedali negli aeroporti

La paura c’è, ma la macchina della prevenzione per adesso si dimostra in grado di rispondere all’emergenza, spesso magari esagerando ma sicuramente in buona fede. Le criticità che ormai da settimane il coronavirus ha imposto a mezzo mondo hanno messo in allerta anche la Puglia, dove dopo i quattro falsi positivi degli scorsi giorni arrivano anche i primi casi di auto-quarantena. Nel Leccese nove cinesi, rientrati dai festeggiamenti del Capodanno cinese, e un italiano da poco rientrato dalla città di Wenzhou, che al momento, non presentano sintomi, sono state ugualmente invitate a evitare i luoghi pubblici e a limitare i rapporti sociali per circa 14 giorni. Sulla vicenda è intervenuto il direttore generale dell’Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, che ha sottolineato come ogni giorno e spesso anche più volte al giorno, il personale sanitario chiami queste persone chiedendo loro di controllare alcuni parametri, tra cui la temperatura. “Solo nel caso in cui si ritiene che ci siano segnali preoccupanti, vengono visitate e portate in ospedale per accertamenti”. Il dg ha poi precisato che si tratta di un “invito alla limitazione dei rapporti” e che “nessuno impedisce loro di uscire”. Nel loro viaggio di rientro, hanno sfruttato scali tecnici in altri paesi, evitando il blocco di chi arriva con voli diretti. Intanto, sull’episodio è intervenuto anche Peng Shen, portavoce dell’Associazione cinesi di Bari, sottolineando che “stanno tutti bene: l’ultimo di loro dovrebbe essere rientrato il primo febbraio”. Shen, che insegna in un liceo pugliese, spiega che i cittadini cinesi a Bari e in provincia sono “circa quattromila, anche se è difficile stabilire un numero preciso: per ora – ha aggiunto – non mi risultano particolari casi di discriminazione a causa della paura scatenata dal virus”. Intanto anche negli aeroporti di Bari e Brindisi si rafforzano i controlli, anche con l’ausilio dei volontari della Croce Rossa e del personale del Ministero della Salute.