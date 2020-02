Psichiatra uccisa a Bari, ex dg Asl Colasanto rinuncia a esame: «È deleterio per la mia salute»

Non si è sottoposto all’esame dinanzi al Tribunale di Bari, perché “deleterio per la sua salute psicofisica”, l’ex direttore generale della Asl di Bari Domenico Colasanto, imputato nel processo sulla morte della psichiatra barese Paola Labriola, uccisa da un paziente il 4 settembre 2013 con 70 coltellate nel centro di salute mentale di via Tenente Casale, nel quartiere Libertà di Bari. L’avvocato di Colasanto, per giustificare la rinuncia del suo assistito, ha depositato una nota, nella quale spiega che “quando la tortura raggiunge il limite massimo, il corpo muore, o l’anima muore, o muoiono entrambi. Il corpo e l’anima dell’imputato odierno stanno per raggiungere l’ultimo limite. Dovere dell’avvocato – continua – non è solo difendere il suo assistito nel processo, ma difendere la sua integrità psico-fisica dal processo”. Per la Procura di Bari gli allora dirigenti Asl avrebbero omesso le cautele necessarie a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro della dottoressa.

A Colasanto e altri cinque imputati, il pm contesta a vario titolo i reati di morte come conseguenza di altro reato, omissione di atti d’ufficio, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Alla nota il legale ha allegato uno scritto del 1957 del giurista Francesco Carnelutti: “Chi lo leggerà – dice – potrà intendere il significato della rinuncia dell’imputato all’esame”, ritenendo “deleterio per la salute psicofisica dell’imputato farlo sottoporre ad una, ancora, fra ‘Le miserie del processo penale'”. Dopo la rinuncia all’esame di Colasanto, il processo è stato rinviato al 12 marzo, quando si sottoporrà ad esame il coimputato Alberto Gallo, ex funzionario Asl, accusato di aver predisposto i falsi Dvr (Documenti di valutazione dei rischi), difeso dagli avvocati Angelo Loizzi e Francesco Paolo Sisto. La famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Michele Laforgia e Paola Avitabile (Polis Avvocati), è costituita parte civile.