Aeroporto Gino Lisa di Foggia: trovata nuova bomba d’aereo

Solo nell’ultima settimana, sono stati rinvenuti ben quattro ordigni bellici all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, dove sono in corso i lavori di prolungamento della pista di volo.

A riferirlo è Aeroporti di Puglia in una nota, nella quale fa sapere che la società continua ad operare in totale sicurezza per garantire l’incolumità delle maestranze e di tutti coloro che vi lavorano. “Nel rispetto del cronoprogramma dei lavori – si continua a leggere – tali ritrovamenti vedono un contributo diretto del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli dell’Esercito Italiano e di tutte le Forze dell’Ordine che, in queste fasi delicatissime dei lavori, stanno operando e sorvegliando perché tutto proceda per il meglio senza alcun rischio per lavoratori e comunità foggiana. Tra l’altro non è da trascurare il fatto che siamo in presenza di ordigni inesplosi e ‘pronti’ a esplodere e per questo molto pericolosi”. L’attività di Bonifica Ordigni Bellici, quindi, effettuata da Aeroporti di Puglia in collaborazione con Esercito e Forze dell’Ordine, sta interessando anche un plesso strategico nell’ambito dello sviluppo dell’aeroporto, il cui rilancio è al centro dell’agenda della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia, rientrando tra le azioni previste dal Piano Strategico di AdP. Nel caso specifico di Foggia, l’aeroporto riveste un ruolo fondamentale sia per le funzioni di Protezione Civile di respiro internazionale, sia per lo sviluppo di futuri collegamenti aerei.