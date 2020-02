Botti illegali, denunce e sequestri a Bari e in provincia

Continua ad essere un’abitudine consolidata in molte zone di Bari. I carabinieri hanno denunciato nove persone per l’accensione o possesso di fuochi pirotecnici senza autorizzazione. In particolare le nove persone sono state scoperte a far esplodere fuochi d’artificio in varie zone della città, dal Libertà a Carrassi, fino a Bari Vecchia. Un fenomeno spesso segnalato dai residenti. I militari avevano già sequestrato in via Nicolai due cartoni con 8 pacchi di candelotti, due batterie di fuochi e 5 batterie pronte per l’innesco. A Bari Vecchia, invece, sono stati denunciati, in piazza Chiurlia, un 18enne e un 23enne, ritenuti responsabili dell’accensione, nel pomeriggio del 27 gennaio scorso, di fuochi tra turisti e passanti. I carabinieri stanno ora verificando se la circostanza sia o meno legata alla scarcerazione di un pregiudicato locale, rimesso in libertà poco prima. Sette, invece, le denunce nei quartieri di Carrassi, Madonnella, Japigia e San Pasquale. Sono stati rinvenuti sui terrazzi di libero accesso di un complesso condominiale una Santa Barbara di fuochi pirotecnici illegali già esplosi, su cui sono in corso accertamenti. Sequestri eseguiti anche a Modugno: due batterie di fuochi d’artificio con 100 tubi di lancio categoria F2, per un peso complessivo di polvere pirica di 9,5 chili. permesso per la vendita di giocattoli pirici, è stato denunciato per detenzione illegale di artifici pirotecnici e vendita non autorizzata. A Grumo Appula, invece, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 36enne del luogo, pregiudicato, con le accuse di omessa denuncia di materiale esplodente e detenzione illegale di artifizi.: in casa aveva 22 artifizi esplodenti denominati “Thunder” di categoria F4 del peso complessivo di 726 grammi di polvere pirica.