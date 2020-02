Bari, il sindaco Decaro denuncia la festa di un clan in via Nicolai: smontate le luminarie

Sono state smontate le luminarie che ogni anno il 2 febbraio vengono allestite in via Nicolai a Bari, dopo la denuncia del sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, che in Questura ha parlato di una festa organizzata da una famiglia vicina ad uno dei clan della città. La zona intanto resta presidiata dalle forze dell’ordine. Sulla sua pagina Facebook, il post: “Pare che a Bari, da qualche tempo, ci sia una nuova ‘festa’. Ogni anno, il 2 febbraio, una famiglia vicina ad uno dei clan mafiosi della città, mette in scena una sorta di festeggiamento in onore del capostipite, appropriandosi di un pezzo di città, con precisione di un isolato di via Nicolai, organizzando una parata con tanto di istallazione di luminarie, il passaggio di una banda, lo sparo di fuochi d’artificio e altre attività che lascerebbero pensare ad una vera e propria festa di paese. Peccato si tratti di un rito totalmente illegale, che richiama le pratiche e la cultura mafiosa, che tutti i cittadini per bene della nostra città non possono accettare né tollerare”. E poi, il primo cittadino continua così: “Farò in modo che in quella strada, domenica a vincere sia lo Stato, la città di Bari e tutti i cittadini per bene. Non importa se troveranno un modo per sparare qualche fuoco pirotecnico in qualche isolato lì vicino, per provare ad affermare la loro presenza”. “Il 2 febbraio 2020 – conclude – su quell’isolato di via Nicolai ci sarà la città di Bari, non la festa di un clan”. Un post quello di Antonio Decaro che ha ricevuto il plauso di molti cittadini che hanno apprezzato questa sua decisione, raccontando anche che si tratta ormai di un’usanza che va avanti da molti anni. Non si è fatta attendere la risposta da parte di una dei componenti della famiglia che organizzerebbe la festa, che sempre sul social network ha difeso la ‘tradizione’, spiegando che “il 2 febbraio è il giorno della candelora pertanto ogni famiglia devota la festeggia nel modo in cui crede…”. La signora ha poi precisato che in “via Nicolai da secoli questa tradizione si svolge” all’aperto “con fedeli, gente bisognosa, bambini vestiti da carnevale” e “addirittura un parroco che svolge la liturgia ed infine benedice la statua”.