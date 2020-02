Coronavirus, falso allarme anche per il terzo presunto caso in Puglia

Esito negativo dalle analisi su una 40enne di Ruffano tornata dalla Cina il 18 gennaio e trasferita al Policlinico di Bari dal Vito Fazzi di Lecce

Ancora un falso allarme per quanto riguarda possibili casi di coronavirus in Puglia. Una donna di una quarantina d’anni di Ruffano, nel Leccese, si era recata all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino per curare un principio di mal di gola. La donna era tornata il 18 gennaio dalla Cina, più precisamente da Guangzhou, dove insegna in una scuola americana, in un’area lontana dalla regione di Wuhan. Questo dettaglio ha messo in allerta i medici del Vito Fazzi che in ottemperanza al protocollo sanitario regionale hanno subito trasferito la donna al reparto Malattie Infettive del Policlinico di Bari dove è stata messa in isolamento e dove le è stato fatto un prelievo immediatamente inviato all’Istituto Spallanzani di Roma. Le analisi condotte sul campione al Policlinico di Bari hanno comunque già permesso di escludere che si tratti di coronavirus.