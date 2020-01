Migranti, verso Taranto la Ocean Viking con 403 persone a bordo

L’annuncio di Medici Senza Frontiere. La Lega attacca: “Puglia nuova Lampedusa”

Un nuovo sbarco che rischia di alimentare le polemiche, soprattutto in vista delle elezioni. La Ocean Viking, la nave di Medici Senza Frontiere che si occupa del salvataggio in mare dei migranti, ha annunciato che le è stato assegnato il porto di Taranto come destinazione per lo sbarco di 403 migranti raccolti nel Canale di Sicilia. Nello specifico si tratta di 216 uomini, 38 donne e 149 bambini che saranno presi in carico prima dall’hotspot di Taranto e poi smistati sul territoriio nazionale. Ma sull’onda delle polemiche degli ultimi giorni il deputato della Lega Rossano Sasso attacca: “Appare sempre più evidente e sempre più fondata la teoria che vede i porti pugliesi sostituire quelli siciliani. Siamo a circa 1500 immigrati in poche settimane. La ricaduta sociale di questa scellerata scelta del governo Pd-M5S nei confronti della Puglia, presenterà costi purtroppo alti, in termini di sicurezza per le nostre città. La stragrande maggioranza dei pugliesi non ne può più, i nostri giovani vanno via, gli ospedali chiudono, le nostre strade fanno pena, le imprese falliscono, e questo governo riserva come unica attenzione alla nostra regione navi carichi di immigrati, spesso finti profughi che non fuggono da nessuna guerra ma vengono qui a delinquere».