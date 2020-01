Bari, bici elettriche trasformate in ciclomotori: i carabinieri ne sequestrano sei

Potevano toccare anche i 60 km/h, le sei biciclette elettriche sequestrate nelle scorse ore dai carabinieri del Radiomobile di Bari e delle Compagnie San Paolo, Centro e Modugno. Modificate e potenziate, le bici, secondo i militari, “possiedono caratteristiche tali da essere considerate veri e propri ciclomotori” e per questo possono incorrere in sanzioni stradali per oltre 30mila euro. Nell’ambito dei controlli, quattro dei sei ciclisti erano pregiudicati e due di loro sono stati fermati dai carabinieri, ma si sono dati alla fuga per non farsi sequestrare il mezzo e sono stati sia sanzionati che denunciati penalmente per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Per modificarle non occorre molto, basta un kit apposito oppure è necessario apportare delle modifiche sul software di gestione. O ancora, basta allargare il diametro della ruota per farla girare più forte. Una volta modificate, alcune bici elettriche possono raggiungere i 60 km/h, perdendo le caratteristiche della bici “a pedalata assistita”, che può raggiungere massimo 25 km/h e rientrando tra i ciclomotori per i quali sono previsti immatricolazione, assicurazione, targa, casco protettivo e, non ultima, la patente di guida. L’uso di biciclette “modificate”, fanno notare i carabinieri, può agevolare i soggetti sottoposti a misure limitative della libertà, permettendo loro di spostarsi autonomamente, raggirando così le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria ed eludendo più facilmente gli accertamenti delle forze dell’ordine.