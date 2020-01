Morte tifoso a Vaglio Basilicata: confermate misure cautelari in carcere per 25 dei 26 arrestati

Accusa di omicidio volontario per Salvatore Laspagnoletta, conducente dell’auto che ha investito Fabio Tucciariello.

E’ il giorno dell’autopsia sul corpo di Fabio Tucciariello, il 39enne tifoso della Vultur Rionero, deceduto lo scorso 19 gennaio a Vaglio Basilicata durante l’agguato dei facinorosi bianconeri contro una carovana di sostenitori del Melfi.

Tra questi, il 30enne Salvatore Laspagnoletta, conducente della Fiat Punto che ha ucciso Tucciariello. Pende l’accusa di omicidio volontario, ratificata al termine della lunga giornata di interrogatori svolti tra le carceri ed il Tribunale di Potenza: dove i Gip Lucio Setola, Ida Iura e Gabriele Amodeo hanno confermato le misure cautelari per 25 dei 26 arrestati, tutti tifosi vulturini. Tra questi, domiciliari disposti solo per il 40enne Attilio Capobianco, a causa di problemi familiari. A loro carico le accuse di violenza, tentate lesioni, danneggiamento e porto d’armi impropria finalizzata all’aggressione sportiva. Da quanto si è appreso, il Gip Setola ha chiesto ulteriori accertamenti sull’automobile di Laspagnoletta per chiarire in toto la dinamica dell’investimento mortale. Secondo una prima ricostruzione: il giovane sarebbe stato sorpreso dall’assalto dalla cinquantina di tifosi bianconeri, mascherati con delle mazze, e avrebbe accelerato unicamente per scappare, incrociando però Tucciariello. Questo, mentre gli avvocati difensori hanno già preannunciato ricorso al riesame.

Restano scolvolte le comunità di Rionero e Melfi. Dal canto suo, il Potenza Calcio ha offerto lo stadio Viviani per una amichevole tra le due società. Sul fronte sportivo, a margine dell’ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, di concerto e dopo attenta riflessione, il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso per una giornata il campionato di Eccellenza lucana con le gare del 26 gennaio recuperate il 2 febbraio, a loro volta spostate il giorno 5. Un atto necessario, in attesa di completare il quadro su una vicenda troppo grave e che ha sconvolto le coscienze.