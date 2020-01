Bitonto, minacce a imprenditore: in carcere affiliato clan Cipriano

Avrebbe minacciato un imprenditore edile di Bitonto, facendolo legare perché ritirasse una denuncia contro il socio della sua attività di costruzione che non gli aveva mai pagato parte delle quote, per oltre 1 milione di euro. Il pregiudicato 30enne Roberto Lovero, affiliato al clan Cipriano di Bitonto, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di concorso in estorsione, aggravata dal metodo mafioso. A un anno dalla denuncia, risalente al marzo 2018, l’imprenditore recentemente è stato “oggetto di ulteriori atti intimidatori – spiegano gli investigatori – consistiti nel lanciare o far lanciare contro la porta della sua abitazione alcuni proiettili perfettamente funzionanti”.

La vicenda ha inizio nel 2014, quando l’imprenditore cede il 50% delle quote di una società a responsabilità limitata con sede a Bitonto, attiva nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, all’altro socio (suo zio), pattuendo il prezzo complessivo di circa 1.250.000 euro. Tuttavia, quest’ultimo, dopo avergli dato un acconto di 135 mila euro, si sarebbe rifiutato di corrispondere la restante somma. A questo punto l’imprenditore bitontino ha denunciato il socio, ma quel giorno stesso sarebbe stato convocato a casa del pregiudicato Lovero. Sotto la minaccia di due pistole e dopo aver ordinato a due complici, rimasti ignoti, di legargli mani e piedi con due fascette e di portarlo in cantina, gli avrebbe detto “Tu di qua non esci vivo”, specificando che buona parte del danaro investito dal socio nell’impresa di costruzione “era loro”, “lasciando in tal modo intendere – hanno ricostruito i finanzieri – che il denaro fatto confluire nelle casse della società fosse riconducibile al clan”.