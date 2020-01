Compra su un sito, ma merce non arriva: scoperto truffatore online seriale

Aveva acquistato online, ma il venditore non gli aveva mai inviato la merce comparata. E’ stato scoperto, grazie alla denuncia di una donna di Monopoli originaria della provincia di Verbania, un “truffatore online seriale”. Un 64enne, originario di Udine, è stato così denunciato in seguito alle indagini scaturite dalla testimonianze della vittima, che ha raccontato ai poliziotti del Commissariato di Monopoli di aver pagato con un bonifico di 300 euro un acquisto in rete su un noto sito di vendite online. Peccato che una volta ricevuto il pagamento, il presunto venditore abbia iniziato ad addurre scuse per il ritardo della spedizione della merce, per poi cancellare l’annuncio senza spedire l’articolo. A quel punto la donna si è rivolta alla polizia di Stato, che attraverso il Settore anticrime è riuscita a individuare la postazione IP utilizzata per l’inserimento dell’annuncio e le utenze telefoniche utilizzate dal truffatore per iscriversi alle piattaforme. Gli investigatori hanno anche accertato la modalità di registrazione del dominio di posta elettronica del presunto venditore, che ha utilizzato un indirizzo mail di un’azienda di Udine. Si è così scoperto che a realizzare la truffa era stato il legale rappresentante dell’azienda, residente nella provincia di Pordenone, già condannato per reati dello stesso genere e indagato in diverse città italiane per truffe online. È così scattata un’altra denuncia nei suoi confronti per truffa online. Il fenomeno delle truffe online è in continuo aumento.