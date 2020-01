Titolare market nel Foggiano emette scontrini “a zero” per 162mila euro

Per tre anni ha emesso scontrini fiscali con l’importo del corrispettivo da pagare pari a zero, nascondendo al fisco incassi per circa 162mila euro. È quanto scoperto dai militari della Guardia di finanza di Foggia durante un controllo al titolare di un mini market di Lesina, nel Foggiano. I militari nel corso di alcune verifiche in materia fiscale, hanno notato che uno scontrino, emesso dall’esercizio commerciale, riportava, in calce alla specifica dei beni acquistati, un sub totale pari all’importo pagato dal cliente, un corrispettivo ‘a zero’, e la dicitura “annullato”.

Questo consentiva al commerciante di non contabilizzare, a fine giornata, il relativo incasso. I finanzieri hanno poi approfondito le indagini accertando che il titolare dell’esercizio commerciale, in tre anni, ha rilasciato ai propri clienti, ignari di tutto, 1.100 scontrini fiscali con la specifica di “annullamento”.