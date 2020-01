Foggia, maxi-operazione forze di polizia. Tre fermi per estorsione: ricercato un indagato

Tre foggiani sottoposti a fermo mentre un rumeno ricercato all’estero per due tentativi di estorsione a un commerciate e ad un imprenditore: è questo il risultato della nuova maxi operazione da parte delle Forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nel cuore della città di Foggia, su disposizione della Dda di Bari e dalla Procura dauna. L’operazione avviene dopo gli attentanti che hanno segnato questo inizio di 2020. I tre foggiani fermati sono ritenuti legati ai clan Moretti-Pellegrino-Lanza appartenenti alla cosiddetta “Società foggiana”, la mafia che opera nel comune capoluogo e non riguarderebbero le dieci intimidazioni compiute dall’inizio dell’anno in Capitanata. In concomitanza con i decreti di fermo sono state eseguite una serie di perquisizioni mirate. In una di queste i carabinieri hanno sequestrato, a casa di un pregiudicato del rione Candelaro, contanti per 19 mila euro oltre ad un’agenda dove sono annotati nomi e cifre. A quanto si apprende i militari stanno verificando se si tratti di richieste estorsive o denaro legato a debiti per droga. Inoltre, nel corso dei controlli, i militari della Guardia di finanza, oltre ad aver sequestrato due fucili e 5mila litri di carburante durante una perquisizione in un autoparco ad Orta Nova (Foggia), hanno anche trovato una telecamera nascosta tra le cassette della posta nella palazzina ‘Ex ONPI’ che si trova alla periferia della città. Videocamere che – a quanto sostiene chi indaga – sarebbero servite a monitorare l’ingresso delle Forze di polizia.