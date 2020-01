“Potenza si slega” in piazza con le Sardine Lucane

Meno di 400 persone hanno preso parte alla seconda tappa regionale promossa dal Movimento Sardine Lucane. Dopo l’ampio riscontro a Matera, l’evento ha chiamato a raccolta quanti sostengono le idee di libertà avanzate da Mattia Santori ed il gruppo nazionale sorto in Emilia Romagna.

In piazza Matteotti, scelto come luogo simbolo dinanzi la sede municipale a guida centrodestra, presenti liberi cittadini di ogni età con cartelli e sagome di sardine variopinte, libri e poesie come il Diario di Anna Frank e canti aperti da “Bella Ciao”. In particolare, sostegno alla libertà sessuale, alla luce dell’eco mediatico scatenato dopo la presunta aggressione omofoba proprio nel capoluogo lucano nei confronti di Giulia Ventura, la donna di 31 anni che ha reso noto l’accaduto su Facebook.

Ripudio ad ogni forma di odio senza bandiere partitiche, però “sul piano politico – è emerso dalla coordinatrice del movimento locale Pegah Moshir Pour – in contrasto con quanto portato avanti dal leader della Lega Matteo Salvini. Ci proponiamo – ha rimarcato – come momento per esaltare i veri valori sulla quale costruire insieme una società possibile per il futuro”. L’evento si è svolto in tranquillità ma ha visto la presenza preventiva di un ampio cordone di sicurezza con mezzi antisommossa della polizia.