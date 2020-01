Bisceglie, petardo esplode davanti farmacia ex eurodeputato centrodestra

Un potente petardo è stato fatto esplodere, la notte scorsa intorno alle 2, davanti alla farmacia della famiglia dell’ex eurodeputato del centrodestra Sergio Silvestris, in via Imbriani a Bisceglie. L’esplosione ha provocato danni solo ad una grata posta sul marciapiede, facendo scattare gli allarmi di quasi tutti gli esercizi commerciali vicini e scatenando momenti di panico tra i residenti della zona, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni a Foggia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigli del fuoco, che hanno domato le fiamme che si sono sviluppate a seguito dell’esplosione, e i carabinieri, che indagano sull’espisodio ed hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza. Al momento – a quanto riferiscono gli investigatori – non c’è nulla che faccia pensare a un atto intimidatorio perché in città, negli ultimi tempi, ignoti stanno facendo esplodere grossi petardi. L’azione, in ogni caso, accresce l’inquietudine in città e l’impressione, sempre più diffusa, della necessità di maggiore sicurezza sul territorio.“Ancora una volta ci ritroviamo a commentare episodi deprecabili e spiacevoli. La nostra forte vicinanza e solidarietà all’amico Sergio Silvestris ed alla sua famiglia per quanto accaduto la notte scorsa, un atto che ha destato preoccupazione nella cittadinanza e che condanniamo. Ribadiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché facciano luce sulla vicenda”. Queste le parole del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.