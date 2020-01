Carabinieri Matera, il bilancio del 2019

MATERA. 253 persone arrestate , sequestrati oltre 11 kg di sostanze stupefacenti , 100 armi di vario genere e 300 munizioni. Sono solo alcuni dei risultati raggiunti dai Carabinieri di Matera durante il 2019, grazie alla presenza capillare sul territorio provinciale assicurata dalle 28 Stazioni , spesso unico presidio presente della forza pubblica.

Elevate, poi, 3.800 contravvenzioni (fra cui 72 per guida in stato di ebbrezza e 13 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) ed eseguiti più di 250 interventi per incidenti stradali.

Tra le operazioni più importanti portate a termine sotto il coordinamento delle Procure di Potenza e Matera, l’Arma ricorda:

-“Operazione Libertate”, il 16 gennaio che ha portato all’arresto di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con carattere della transnazionalità, estorsione, uso indebito di carte di credito e corruzione, commessi nei comuni di Policoro, Scanzano Jonico, Tursi e Marconia di Pisticci;

-il 12 febbraio a Brindisi, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto responsabile del reato di rapina a mano armata avvenuto in una gioielleria di Matera;

– “Operazione 101 Bis”, il 26 settembre, sviluppata congiuntamente ai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone e dei domiciliari nei confronti di un’altra, ritenute tutte responsabili di aver fatto parte di un’associazione per delinquere armata e di stampo mafioso denominata “Clan SCHETTINO” e dedita al racket delle estorsioni ed allo spaccio di sostanze stupefacenti;

Grande impegno anche nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui temi della legalità e della sicurezza, sono stati 3000 gli studenti di 30 istituti scolastici della provincia.