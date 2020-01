Taranto, maxioperazione: sequestrati 5 kg di eroina, un arresto

Cinque kg di eroina, che se venduti al dettaglio nel mercato illegale dello spaccio avrebbero consentito lo smercio di 21mila dosi di droga, per un incasso totale di 140mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri di Taranto in due distanti operazioni. Tre chili della sostanza stupefacente, di grado purissimo, sono stati trovati nello zainetto di un giovane di 29 anni, Dario Oliva,

che è stato arrestato. Durante la perquisizione domiciliare in un appartamento del rione Borgo, eseguita con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Modugno

(Bari), i militari hanno scoperto anche altre dosi di droga nascoste in un peluche, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento, tre coltelli a serramanico ed una

pistola a salve, replica di un’originale, priva del tappo rosso. Al quartiere Paolo VI, invece, un’altra pattuglia di carabinieri del comando provinciale ha rinvenuto e sequestrato altri 2 kg di eroina suddivisi in panetti, occultati in un’intercapedine adiacente a un vespaio interrato di un complesso di edilizia popolare. Non si esclude che i due ingenti quantitativi, in ragione delle modalità di confezionamento e dell’alto contenuto di principio attivo, siano riconducibili a medesimi canali di approvvigionamento.