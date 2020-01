Tradisce il marito, lui la picchia e lei lo accoltella: arrestata nel Brindisino

L’ha picchiata con calci e pugni dopo aver scoperto che aveva una relazione extraconiugale. Lei ha reagito colpendo il marito all’addome con un coltello da cucina con la lama da 25 centimetri ferendolo gravemente. La lite in famiglia, avvenuta a San Vito dei Normanni, è finita per lui in ospedale e per lei in carcere. Entrambi sono originari del Camerun.

I carabinieri hanno arresto la donna con l’accusa di tentato omicidio aggravato e hanno denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, trasportato all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, è stato sottoposto a intervento chirurgico per grave trauma toracico. Il coltello è stato sequestrato.