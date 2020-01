Attentati Foggia: corteo del 10 gennaio partirà da luogo omicidio

Il corteo contro le mafie ‘Foggia Libera Foggia’ che si terrà venerdì 10 nel capoluogo dauno partirà da viale Candelaro 27, il luogo dove il 2 gennaio scorso è stato ucciso Roberto D’Angelo. È quanto è stato stabilito durante la riunione che si è tenuta questa mattina in Prefettura, a Foggia, tra i rappresentanti cittadini e provinciali dell’associazione Libera di don Ciotti e i vertici

delle forze di polizia.

“Il percorso definitivo – fa sapere Federica Bianchi, referente cittadina di Libera – sarà pubblicato nel pomeriggio sul sito ufficiale della nostra associazione e sulla pagina Facebook”. C’è una piccola variazione sull’orario di inizio: il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15 e non più alle 16 come era stato stabilito in un primo momento. Orientativamente, dopo viale Candelaro, il corteo attraverserà via San Severo, piazza Sant’Eligio, via della Repubblica, via Arpi. Poi passerà davanti alla Cattedrale, per imboccare piazza XX Settembre, corso Cairoli e via Lanza. “La scelta di partire dal luogo dell’omicidio ci è sembrata quella più giusta e simbolicamente più forte”, ha detto Federica Bianchi. Poi attraverseremo le periferie perché vogliamo essere noi ad andare incontro alle persone”. Intanto anche l’Anci Puglia, la Uil Puglia e l’Arci Provinciale di Foggia hanno aderito alla manifestazione di venerdì.