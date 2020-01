Criminalità a Foggia, il ministro Bellanova ai cittadini: “Non siete soli, affidatevi allo Stato”

“Seguiamo con molta attenzione questo territorio e anche oggi vogliamo dare un segnale forte agli imprenditori, ai cittadini, al mondo del lavoro: non siete soli e soprattutto bisogna denunciare puntando molto sul coinvolgimento dello Stato”. Il ministro all’Agricoltura Tersa Bellenova a Foggia per un incontro in Camera di commercio sulla Blockchain, lancia un messaggio ai cittadini del capoluogo dauno: continuare a credere nello Stato, affidarsi alle forze dell’ordine per arginare il dilagante fenomeno criminoso che, soprattutto nei primi giorni del nuovo anno, ha dato vita ad una escalation senza eguali. “Qui – ha poi aggiunto il ministro Bellanova – ci sono figure di eccellenza che lavorano con grande impegno, lo Stato e la legalità sono più forti dei criminali che vorrebbero bloccare lo sviluppo di questo territorio”. E intanto proseguono le indagini della Procura di Foggia e della Direzione distrettuale antiamfia di Bari che lavorano incessantemente per assicurare alla giustizia gli autori dell’attentato dinamitardo, degli incendi ai due bar della città e dell’omicidio del commerciante Roberto D’Angelo. Nelle scorse ore, infatti, cento perquisizioni condotte dai militari hanno permesso di sequestrare armi, munizioni da guerra e ordigni esplosivi, come una bomba carta di 3 kg. Tre le persone arrestate in flagranza di reato. E nel frattempo, Foggia si prepara a scendere in piazza venerdì 10 gennaio in una marcia antimafia organizzata dall’associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Le diverse sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, fanno sapere che saranno in prima linea “coerentemente con il percorso avviato il 5 dicembre scorso con #foggiaterradilegalità. La gravità della situazione – spiegano in una nota – richiede un impegno corale perché la lotta alla criminalità organizzata, all’illegalità e alla violenza sul territorio non può conoscere soste. Siamo convinti, anche, che dalla ‘piazza’ debbano venire fuori proposte e progetti di intervento condiviso e generale”.