Bitritto, diverbio degenera in rissa in ristorante: denunciati tre giovani di Triggiano

Sequestrata una mitragliatrice a gas per soft air usata durante il pestaggio di un uomo

In una lite ieri sera in un ristorante di Bitritto (Bari), cominciata tra due donne di diverse famiglie e proseguita in una seconda fase con il pestaggio di un uomo, sono spuntate anche alcune armi: in seguito i Carabinieri hanno recuperato un’arma giocattolo, una pistola mitragliatrice a gas per soft air, e sono in corso indagini per escludere che siano comparse anche armi vere. Tutti da chiarire i motivi del diverbio iniziale, durante il quale un componente di una famiglia si è allontanato dal ristorante ma solo per poi tornarci con due amici e, brandendo le armi, i tre hanno percosso in modo ripetuto un uomo del nucleo familiare opposto, per poi allontanarsi dal locale subito dopo. Il malmenato ha riportato contusioni varie. Molte le chiamate al 112 da parte di avventori terrorizzati. Sono intervenuti i Carabinieri di Bari e Modugno, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza identificando i 3 aggressori, tutti giovani di Triggiano (Bari), noti alle forze dell’ordine, poi denunciati.