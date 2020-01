Monopoli, in frantumi per i botti i vetri di una casa del centro storico

Nessuna conseguenza per i proprietari, che in quel momento erano fuori

Vetri rotti a Monopoli in una ‘casa torre’ per i botti di Capodanno in vico Fiscaiolo, nel centro storico del paese in provincia di Bari, nei pressi di Porta Vecchia. Increduli i proprietari dell’immobile che, al rientro a casa dopo aver passato la mezzanotte in casa di amici, in un primo momento avevano temuto di avere subito un furto. Con molta probabilità, invece, è stata l’esplosione di un grosso petardo sia a mandare in frantumi il vetro di una finestra che ad allentare le cerniere di un altro infisso. “Si sono rotti i vetri di una finestra della cucina, ambiante dove stiamo molto tempo”, riferiscono i proprietari, lui giornalista economico, giunti da Milano per il Capodanno e che non intendono sporgere denuncia: “Per fortuna eravamo a casa di amici. Le schegge avrebbero potuto raggiungerci e ferirci in modo grave”.