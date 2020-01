Capodanno, lesione a un occhio per un ragazzo di Canosa. A Bari si indaga sul crollo in hotel

Capodanno col botto in Puglia, dove in molti hanno ignorato le ordinanze di divieto di sparare fuochi d’artificio emesse dalle diverse amministrazioni. Un petardo ha causato la lesione a un occhio per un ragazzo di Canosa di Puglia, immediatamente soccorso e portato in ospedale in codice giallo. A Bari ha preso fuoco invece il balcone di una palazzina in via Bovio, nel quartiere Libertà, proprio per l’accensione dei fuochi d’artificio. Un principio d’incendio che non ha causato alcun ferito e che è stato immediatamente spento dai Vigili del Fuoco, intervenuti nella zona anche per estinguere il fuoco appiccato ad alcuni cassonetti. Sfiorata la tragedia invece nell’albergo Excelsior, a ridosso della stazione, dove verso l’una un pezzo del controsoffitto si è staccato crollando a terra e ferendo alcune persone. Secondo le prime testimonianze, il crollo potrebbe essere stato causato dalle vibrazioni delle casse acustiche, vicine al punto in cui si è verificato il distacco del soffitto. “Quando è avvenuto il crollo era all’incirca l’una – secondo uno dei partecipanti alla festa – un momento in cui, oltre a chi aveva prenotato i tavoli del veglione a 120 euro, stavano entrando altre persone per partecipare alla serata danzante, pagata 25 euro, che di fatto poi non c’è stata. Una situazione tranquilla fino a quel momento, con nessun sovraffollamento della sala”. Le condizioni dei quattro partecipanti al veglione di Capodanno non sembrano destare particolare preoccupazione, ma sono in corso indagini da parte della Polizia e dei Vigili del Fuoco per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.