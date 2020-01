Bitonto, la città in piazza contro la mafia: “L’ignoranza non ci fermerà”

La risposta che serviva a un atto stupido e arrogante. Erano tanti, anche se non tantissimi, i cittadini di Bitonto in piazza per dire no alla mafia nel secondo anniversario della morte di Anna Rosa Tarantino, uccisa in una sparatoria tra due clan rivali il 30 dicembre 2017. Una strada per lei nel quartiere di Porta Robustina, là dove perse la vita, con tanti pensieri di lotta contro la mafia. Così efficaci da aver irritato chi a poche ore dall’inaugurazione ha deciso di abbatterle a sassate o di oscurarle strappando i fili della corrente. In strada con i bitontini anche tanti familiari di vittime innocenti di mafia, come Paolo Marcone, figlio di Francesco, ucciso dalla malavita foggiana per aver denunciato il loro malaffare, e Pinuccio Fazio, che da 18 anni, da quando uccisero suo figlio Michele, a Bari Vecchia testimonia l’impegno per la legalità.