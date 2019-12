Sanità, cento trapianti in Puglia: il 2019 anno da record

Sono stati cento i trapianti d’organo eseguiti in Puglia nel 2019, che si è dimostrato un anno da record, registrando il numero più alto negli ultimi 15 anni. Il centesimo trapianto è stato eseguito qualche giorno fa al Policlinico di Bari. A renderlo noto è la Regione Puglia che in una nota ha diffuso i dati dell’anno appena trascorso: 71 di rene, 23 di fegato e 6 di cuore. A questi numeri si aggiunge un altro importante risultato, il numero più alto di trapianti di rene da vivente (venti) dal 1992, anno di apertura del Centro Regionale Trapianti Puglia. Dal 1992 ad oggi infatti sono stati circa 2mila i trapianti. Tanta soddisfazione è stata espressa da Michele Battaglia, direttore della cattedra di Urologia e del Centro trapianti di rene dell’Università di Bari: “Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra, che ci proietta tra i primi Centri in Italia per esecuzione di trapianti da vivente”. Sui numeri da record si è espresso anche il Coordinatore Regionale Trapianti, Loreto Gesualdo, che ha aggiunto: “L’aumento del numero dei trapianti da vivente ha permesso di ridurre il numero delle opposizioni dal 52% del 2018 al 43% del 2019. Ma ciò non basta. Dobbiamo avvicinarci alle opposizioni registrate al Nord: In media 30%. Significherebbe portare il numero dei trapianti da 100 a 150”. Quindi, di fondamentale importanza, proseguire sulla strada della sensibilizzazione, come evidenziato dallo stesso Gesualdo: “Dobbiamo sviluppare nel centro sud Italia una maggiore sensibilizzazione alla cultura della donazione, abbattendo il muro delle opposizioni decisamente più alte paragonate al Nord Italia e prepararci ad una richiesta sempre più alta di trapianto per l’elevata prevalenza di malattie croniche del rene e del fegato nella popolazione generale”. “Il recente coinvolgimento dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero universitarie con l’approvazione del piano nazionale donazioni porterà allo sviluppo di una rete trapianti sempre più efficace ed efficiente e a risultati sempre più vicini a quelli di altre regioni italiane”, ha invece affermato Vito Montanaro, direttore del Dipartimento promozione Salute Della Regione Puglia.