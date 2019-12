A Galatina muore neonato prima del parto: indagati 6 medici

Sono 6 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di un neonato avvenuta poco prima del parto.

La vicenda risale al 23 dicembre quando, una donna alla sua seconda gravidanza, è giunta in ospedale per effettuare gli ultimi accertamenti di routine prima della nascita del bambino. A seguito della visita e del tracciato, è stato somministrato un farmaco per accelerare le contrazioni: di lì a poco, nel secondo tracciato, il battito del bambino non c’era più.

La Procura ha deciso di aprire l’indagine per la morte del bambino e iscrivere nel registro degli indagati tutti i medici e paramedici che hanno seguito la gestante nella sua gravidanza.

L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia fatta dalla coppia: l’iscrizione del personale nella lista degli indagati, come spesso accade in questi casi, altro non è che un atto dovuto per poter avviare gli accertamento necessari. L’accusa è di omicidio colposo.

I medici hanno parlato di morte intrauterina, ma ora bisognerà capire da cosa sia stata causata. L’autopsia darà le prime risposte.