Bari, arrestato il responsabile dell’omicidio di Margherita, uccisa nel 2012

E’ stato molto difficile per gli agenti della Polizia di Bari ricostruire le dinamiche dell’omicidio di Margherita, 50enne di origini polacche, uccisa al culmine di una lite dal compagno Ignazio Piumelli, di 53 anni. Entrambi infatti vivevano in quel mondo di mezzo, quello degli invisibili, il mondo dei senza fissa dimora. I resti del corpo di Margherita furono ritrovati alla vigilia del G7 a Bari, il 10 maggio del 2017, all’interno di una ex acciaieria, ma la sua morte risalirebbe a giugno del 2012. Per cinque lunghi anni nessuno ha reclamato il suo corpo, nessuno ne ha denunciato la scomparsa né a Bari, dove viveva di espedienti, né in Polonia, dove risiedono i suoi familiari. Un delitto che è stato possibile risolvere grazie a metodi tradizionali, intercettazioni e interrogatori, dai quali sarebbe emersa la natura gentile della donna, vittima troppo spesso di quella violenta del pregiudicato Ignazio Piumelli. Quest’ultimo avrebbe ammesso indirettamente l’omicidio minacciando l’attuale compagna, come da lei riferito agli inquirenti, “di farle fare la stessa fine di Margherita”. A Piumelli, che era già detenuto in carcere dalla scorsa estate per maltrattamenti sull’attuale compagna, è stata notificata quindi un’altra ordinanza di custodia cautelare per i reati di omicidio volontario, riduzione in schiavitù, occultamento e vilipendio di cadavere. Su una parete dell’edificio abbandonato dove furono ritrovati i resti della vittima, c’erano le scritte “Mi dispiace, chi sbaglia paga”; “Mi ami ma devo morire”; “Tu muori qua”. L’autore delle scritte, secondo una perizia calligrafica, sarebbe stato proprio l’assassino.