A Potenza tema centrale l’ipotesi di realizzare il nuovo stadio cittadino nell’area ex Cip Zoo. Contrari da anni i proponenti di un parco cittadino mentre il sindaco Guarente commenta: “si andrebbe verso la città dello Sport ma saranno i potentini ad esprimersi.”

“La raccolta firme è stata promossa in un’epoca diversa, quando non esisteva il Parco Fluviale del Basento. Non sono contrario a prescindere, a differenza di qualcuno in questa città, ritengo che tutte le ipotesi debbano essere vagliate e sarà la cittadinanza con un sondaggio ad esprimersi.” Così il sindaco di Potenza, Mario Guarente, sulla polemica riaccesa da quanti nel 2012 raccolsero circa 12mila firme per realizzare un parco urbano nell’area ex Cip Zoo, luogo dove nei giorni scorsi il presidente Potenza Calcio, Salvatore Caiata, ha controproposto di voler costruire in project financing il nuovo stadio cittadino.

“Mi appassiona poco l’area dove potrebbe sorgere il nuovo stadio – ha detto – piuttosto l’intervento a beneficio di residenti e operatori di viale Marconi che scontano i problemi legati alla viabilità per le gare al Viviani sia del Potenza che del Picerno.” Guarente ha chiarito che nell’ottica di Potenza Città Europea dello Sport 2021, l’ipotesi privata a costo zero per le casse comunali avanzata da Caiata si sposerebbe con la città dello sport immaginata dal Comune con relizzazione di un altro impianto, vicino anche all’esistente Palapergola, e riqualificherebbe l’intera zona che include il Parco Fluviale ed il Ponte sul Basento.