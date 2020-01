Il prefetto Martino si congeda da Matera: “E’ una città che conquista il cuore”

MATERA. Appena nove mesi a Matera ed è subito giunta una promozione: Demetrio Martino lascia la prefettura della Città dei Sassi per andare a guidare quella di Taranto. In mattinata il saluto con i rappresentanti istituzionale e i vertici delle forze dell’ordine nel Palazzo del governo. Da un impegno entusiasmante e gratificante a un contesto complicato alle prese con l’emergenza ex Ilva. Per la seconda volta Martino succede alla Bellomo nel valzer delle nomine così come deliberato dal Consiglio dei ministri, prefetta prima a Matera ,poi a Taranto ed ora a Bari, sua città d’origine.

“Matera – ha detto Martino – è una città che conquista il cuore soprattutto per l’autenticità della sua gente. Una città in continuo rinnovamento che si basa sulle sole forze della comunità, sempre all’altezza di ogni situazione e grande evento da gestire. Tutto questo grazie anche al lavoro delle forze dell’ordine e alla collaborazione istituzionale”. Tra le altre questioni più spinose affrontate Martino ha ricordato lo sgombero de La Felandina e lo scioglimento del comune di Scanzano Jonico per infiltrazioni mafiose.

Al posto di Martino arriva Rinaldo Argentieri, nominato prefetto, attuale vicario all’Ufficio territoriale di Governo di Trieste.